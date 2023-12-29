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  • У Дніпрі внаслідок ракетного удару вже 30 постраждалих, серед них 1,5-річна дитина та поліцейський: в якому вони стані

У Дніпрі внаслідок ракетного удару вже 30 постраждалих, серед них 1,5-річна дитина та поліцейський: в якому вони стані

Сьогодні 17:03
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Сьогодні росіяни вкотре підтвердили, що вони - терористи.

Новости Днепра про У Дніпрі внаслідок ракетного удару вже 30 постраждалих, серед них 1,5-річна дитина та поліцейський: в якому вони стані

Зранку армія рф завдала масованого ракетного удару по Україні, влучання є у багатьох містах – Запоріжжі, Києві, Одесі, Львові, Харкові та інших. 

У Дніпрі російські ракети влучили у торговий центр, пошкоджені пологовий, щонайменше два десятки багатоповерхівок, школи, амбулаторії, автівки, також вщент зруйнований один приватний будинок.

На жаль, 6 містян загинули. За уточненими даними, кількість постраждалих зросла до 30, серед них 1,5-річна дитина та поліцейський.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, 20 потерпілих наразі в лікарні, троє – «важкі».

Зазначимо, на момент ракетної атаки у пологовому будинку було 12 породіль та четверо новонароджених. Усіх їх врятувало те, що як тільки пролунала тривога, лікарі хутко перевели всіх до укриття. У самій будівлі вибиті вікна, порушені перекриття.

Місцеві мешканці поділилися своїми емоціями після “прильотів”. Деталі – на відео:

У місті 30 грудня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів. 

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Новости Днепра про У Дніпрі внаслідок ракетного удару вже 30 постраждалих, серед них 1,5-річна дитина та поліцейський: в якому вони станіУкраїнська

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