На Днепропетровщине задержан мужчина, который постоянно избивал пожилую сестру

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Правоохранители несколько раз привлекали мужчину к административной ответственности по ст. 173-2 КУоАП, однако он продолжал издеваться над потерпевшей, — говорится в релизе полиции.
Задержанный неоднократно избивал старуху. Правоохранители объявили подозрение 60-летнему мужчине по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ.
Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
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