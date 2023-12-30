На Днепропетровщине задержан мужчина, который постоянно избивал пожилую сестру

На Днепропетровщине задержали мужчину, который постоянно избивал пожилую сестру.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Правоохранители несколько раз привлекали мужчину к административной ответственности по ст. 173-2 КУоАП, однако он продолжал издеваться над потерпевшей, — говорится в релизе полиции.

Задержанный неоднократно избивал старуху. Правоохранители объявили подозрение 60-летнему мужчине по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ.

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: