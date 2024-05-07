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В Днепровской политехнике рассказали о тайном тоннеле под главным корпусом

Сегодня 17:46
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НТУ "Днепровская политехника" готовится отметить свое 125-летие и накануне этой даты рассказывает о секретах своей истории и инфраструктуры.

По легенде, огромный старинный подземный тоннель связывает Преображенский собор с Дворцом Потёмкина (сейчас – Дворец студентов ДНУ), а от него уходит на Монастырский остров. Частичное подтверждение этой легенды было обнаружено 30 лет назад, когда вход в подземелье был раскопан возле Дворца студентов. Насколько он длинный и куда ведет – неизвестно.

Однако известно о туннеле, который связывает современный НТУ «Днепровская политехника» и Преображенский собор. ВУЗ рассказал о том, что найти тоннель можно в главном корпусе на минус первом этаже под аудиторией кафедры охраны труда и гражданской безопасности. Ведут к нему старинные металлические лестницы, а вход закрыт деревянной дверью.

Новости Днепра про В Днепровской политехнике рассказали о тайном тоннеле под главным корпусом

Когда именно и зачем туннель был построен – до сих пор тайна. Существует информация о том, что во время второй мировой войны он использовался как хранилище для американской гуманитарной помощи, после чего подземный вход засыпали. До 1960-х годов сохранившуюся часть тоннеля использовали как модель штольни для лабораторных работ, однако впоследствии занятия запретили и туннель больше не использовался.

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Новости Днепра про В Днепровской политехнике рассказали о тайном тоннеле под главным корпусомУкраїнська Новости Днепра про В Днепровской политехнике рассказали о тайном тоннеле под главным корпусомРусский

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