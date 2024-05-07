У Дніпровській політехніці розказали про таємний тунель під головним корпусом

НТУ "Дніпровська політехніка" готується відзначити своє 125-річчя, і напередодні цієї дати розповідає про секрети своєї історії та інфраструктури.

За легендою, величезний старовинний підземний тунель пов’язує Преображенський собор із Палацом Потьомкіна (зараз – Палац студентів ДНУ), а від нього йде на Монастирський острів. Часткове підтвердження цієї легенди виявили 30 років тому, коли вхід у підземелля був розкопаний біля Палацу студентів. Наскільки він довгий та куди веде – досі невідомо.

Однак відомо про тунель, який пов’язує сучасний НТУ «Дніпровська політехніка» та Преображенський собор. ВНЗ розповів про те, що знайти тунель можна у головному корпусі на мінус першому поверсі під аудиторією кафедри охорони праці та цивільної безпеки. Ведуть до нього старовинні металеві сходи, а вхід закритий дерев’яними дверима.

Коли саме й навіщо тунель був збудований – досі таємниця. Існує інформація про те, що під час Другої світової війни він використовувався як сховище для американської гуманітарної допомоги, після цього підземний вхід засипали. До 1960-х років частину тунелю, що зберіглася, використовували як модель штольні для лабораторних робіт, однак згодом заняття заборонили та тунель більше не використовувався.

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