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  • У Дніпровській політехніці розказали про таємний тунель під головним корпусом

У Дніпровській політехніці розказали про таємний тунель під головним корпусом

Сьогодні 17:46
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НТУ "Дніпровська політехніка" готується відзначити своє 125-річчя, і напередодні цієї дати розповідає про секрети своєї історії та інфраструктури.

За легендою, величезний старовинний підземний тунель пов’язує Преображенський собор із Палацом Потьомкіна (зараз – Палац студентів ДНУ), а від нього йде на Монастирський острів. Часткове підтвердження цієї легенди виявили 30 років тому, коли вхід у підземелля був розкопаний біля Палацу студентів. Наскільки він довгий та куди веде – досі невідомо. 

Однак відомо про тунель, який пов’язує сучасний НТУ «Дніпровська політехніка» та Преображенський собор. ВНЗ розповів про те, що знайти тунель можна у головному корпусі на мінус першому поверсі під аудиторією кафедри охорони праці та цивільної безпеки. Ведуть до нього старовинні металеві сходи, а вхід закритий дерев’яними дверима. 

Новости Днепра про У Дніпровській політехніці розказали про таємний тунель під головним корпусом

Коли саме й навіщо тунель був збудований – досі таємниця. Існує інформація про те, що під час Другої світової війни він використовувався як сховище для американської гуманітарної допомоги, після цього підземний вхід засипали. До 1960-х років частину тунелю, що зберіглася, використовували як модель штольні для лабораторних робіт, однак згодом заняття заборонили та тунель більше не використовувався. 

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Новости Днепра про У Дніпровській політехніці розказали про таємний тунель під головним корпусомУкраїнська Новости Днепра про У Дніпровській політехніці розказали про таємний тунель під головним корпусомРусский

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