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Найменший орел у світі: на Дніпропетровщині помітили рідкісного птаха

Сьогодні 15:14
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На Дніпропетровщині побачили орла-карлика, який занесений до Червоної книги.

Новости Днепра про Найменший орел у світі: на Дніпропетровщині помітили рідкісного птаха

На фото вище орел-карлик, якого зазнімкували на околицях селища Новотроїцького на Дніпропетровщині. Рідкісного птаха, якого не часто зустрінеш в Україні, показав на своїй Facebook-сторінці Роман Рись. 

Англійська назва орла-карлика – Вооted Еаgle, тобто “орел у чоботях”. Таке ім’я для птаха обрали через пір’я на лапах, яке нагадує чобіток. На відміну від своїх родичів, пернатий досить мініатюрний. Його вага складає всього 600 – 900 грамів, що в півтора раза менше ніж в інших представників цього виду. 

Завдяки своїй малій вазі орел-карлик дуже вправний та верткий хижак, який має стрімкий політ, під час якого швидко ковзає в повітрі з нерухомими напівскладеними крилами.

Орел занесений до Червоної книги України, а також до Конвенції з міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої фауни і флори (CITES). Гніздиться головним чином у лісостеповій, степовій зонах. Полюбляє ділянки старих широколистяних та мішаних лісів, що межують з відкритими просторами.

Живиться переважно гризунами і птахами дрібних та середніх розмірів. Популяція орла-карлика скорочується саме через недостачу харчів, яка пов’язана з вирубкою старих лісів. 

Орел-карлик – перелітний птах. Побачити в Україні його можна вже наприкінці квітня, після чого розпочинається шлюбний сезон і вже наприкінці літа дорослі пернаті разом з новим потомством відлітають у вирій. 

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Новости Днепра про Найменший орел у світі: на Дніпропетровщині помітили рідкісного птахаУкраїнська

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