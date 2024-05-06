Самый маленький орел в мире: на Днепропетровщине заметили редкую птицу

На Днепропетровщине увидели орла-карлика, занесенного в Красную книгу.

На фото выше орел-карлик, которого засняли на камеру в окрестностях поселка Новотроицкого на Днепропетровщине. Редкую птицу, которую не часто встретишь в Украине, показал на своей Facebook-странице Роман Рысь.

Английское название орла-карлика — Вооted Еаgle, то есть «орел в сапогах». Такое имя для птицы выбрали из-за перьев на лапах, напоминающих сапоги. В отличие от своих родственников, пернатый достаточно миниатюрный. Его вес составляет всего 600 – 900 граммов, что в полтора раза меньше, нежели у других представителей этого вида.

Благодаря своему малому весу орел-карлик очень искусный и юркий хищник, который быстро скользит в воздухе с неподвижными полусложенными крыльями.

Орел занесен в Красную книгу Украины, а также в Конвенцию по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры (CITES). Гнездится преимущественно в лесостепной, степной зонах. Любит участки старых широколиственных и смешанных лесов, граничащих с открытыми просторами.

Питается преимущественно грызунами и птицами мелких и средних размеров. Популяция орла-карлика сокращается именно из-за нехватки продовольствия, которая связана с вырубкой старых лесов.

Орел-карлик – перелетная птица. Увидеть в Украине его можно уже в конце апреля, после чего начинается брачный сезон и уже в конце лета взрослые пернатые вместе с новым потомством улетают в теплые края.

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