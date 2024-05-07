Жительница Днепра нашла у себя на огороде чужого дедушку, который потерялся

В Чечелевском районе нашли пожилого мужчину, который потерялся.
Жительница одного из частных домов заметила у себя в огороде незнакомого мужчину. Это был пенсионер, которого женщина видела в первый раз в жизни. Дедушка нуждался в помощи.
Днепрянка позвонила полиции, чтобы правоохранители помогли выяснить, где живет пенсионер.
У меня на огороде неизвестный дедушка в беспомощном состоянии. Кажется, он потерялся, – рассказала патрульным женщина.
Инспекторы патрульной полиции приехали по указанному адресу. Полицейским дедушка рассказал, что собирался пойти к своей знакомой, но потерялся и не может вспомнить и объяснить, как до нее добраться.
Патрульные связались с родными мужчины. Выяснилось, что он недавно перенес инсульт и нуждается в присмотре. Патрульные вызвали мужчине скорую. Также на место происшествия приехала его дочь.
В настоящее время мужчина под наблюдением врачей.
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