Жительница Днепра нашла у себя на огороде чужого дедушку, который потерялся

Днепрянка увидела на своем огороде незнакомого пожилого мужчину, нуждавшегося в помощи.

В Чечелевском районе нашли пожилого мужчину, который потерялся.

Жительница одного из частных домов заметила у себя в огороде незнакомого мужчину. Это был пенсионер, которого женщина видела в первый раз в жизни. Дедушка нуждался в помощи.

Днепрянка позвонила полиции, чтобы правоохранители помогли выяснить, где живет пенсионер.

У меня на огороде неизвестный дедушка в беспомощном состоянии. Кажется, он потерялся, – рассказала патрульным женщина.

Инспекторы патрульной полиции приехали по указанному адресу. Полицейским дедушка рассказал, что собирался пойти к своей знакомой, но потерялся и не может вспомнить и объяснить, как до нее добраться.

Патрульные связались с родными мужчины. Выяснилось, что он недавно перенес инсульт и нуждается в присмотре. Патрульные вызвали мужчине скорую. Также на место происшествия приехала его дочь.

В настоящее время мужчина под наблюдением врачей.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: