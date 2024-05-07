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Жителька Дніпра знайшла в себе на городі чужого дідуся, який загубився

Сьогодні 17:43
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Дніпрянка побачила на своєму городі незнайомого літнього чоловіка, який потребував допомоги.

Новости Днепра про Жителька Дніпра знайшла в себе на городі чужого дідуся, який загубився

У Чечелівському районі знайшли літнього чоловіка, який загубився. 

Жителька одного із приватних будинків помітила в себе на городі незнайомого чоловіка. Це був пенсіонер, якого жінка бачила перший раз в житті. Дідусь потребував допомоги. 

Дніпрянка зателефонувала до поліції, аби правоохоронці допомогли з’ясувати, де живе пенсіонер. 

В мене на городі невідомий дідусь у безпорадному стані. Здається, він загубився, – розповіла патрульним жінка. 
Інспектори патрульної поліції приїхали за вказаною адресою. Поліціянтам дідусь розповів, що збирався піти до своєї знайомої, але загубився і не може згадати та пояснити, як до неї добратися. 
 
Патрульні зв’язалися з рідними чоловіка. З’ясувалося, що він нещодавно переніс інсульт і потребує нагляду. Патрульні викликали чоловіку швидку. Також на місце події приїхала його донька. 
 
Наразі чоловік під наглядом лікарів. 
 

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