Жителька Дніпра знайшла в себе на городі чужого дідуся, який загубився

Дніпрянка побачила на своєму городі незнайомого літнього чоловіка, який потребував допомоги.

У Чечелівському районі знайшли літнього чоловіка, який загубився.

Жителька одного із приватних будинків помітила в себе на городі незнайомого чоловіка. Це був пенсіонер, якого жінка бачила перший раз в житті. Дідусь потребував допомоги.

Дніпрянка зателефонувала до поліції, аби правоохоронці допомогли з’ясувати, де живе пенсіонер.

В мене на городі невідомий дідусь у безпорадному стані. Здається, він загубився, – розповіла патрульним жінка. Інспектори патрульної поліції приїхали за вказаною адресою. Поліціянтам дідусь розповів, що збирався піти до своєї знайомої, але загубився і не може згадати та пояснити, як до неї добратися.

Патрульні зв’язалися з рідними чоловіка. З’ясувалося, що він нещодавно переніс інсульт і потребує нагляду. Патрульні викликали чоловіку швидку. Також на місце події приїхала його донька.

Наразі чоловік під наглядом лікарів.

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