У Дніпрі на вулиці Набережна Заводська Mitsubishi врізався в залізобетонну опору

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
ДТП сталася на вулиці Набережна Заводська Новокодацького району міста Дніпро.
По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що водій легкового автомобіля «Mitsubishi Lancer» не впорався з керуванням та допустив зіткнення із залізобетонною опорою. З попереднім діагнозом ЗЧМТ чоловіка госпіталізовано до лікарні, – сказано у повідомленні.
Рятувальники також виконали комплекс дій, щоб запобігти пожежі на проїзній частині.
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