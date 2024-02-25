У Дніпрі на вулиці Набережна Заводська Mitsubishi врізався в залізобетонну опору

У Дніпрі вчора ввечері трапилася серйозна ДТП.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

ДТП сталася на вулиці Набережна Заводська Новокодацького району міста Дніпро.

По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що водій легкового автомобіля «Mitsubishi Lancer» не впорався з керуванням та допустив зіткнення із залізобетонною опорою. З попереднім діагнозом ЗЧМТ чоловіка госпіталізовано до лікарні, – сказано у повідомленні.

Рятувальники також виконали комплекс дій, щоб запобігти пожежі на проїзній частині.

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