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  • У Дніпрі на вулиці Набережна Заводська Mitsubishi врізався в залізобетонну опору

У Дніпрі на вулиці Набережна Заводська Mitsubishi врізався в залізобетонну опору

Сьогодні 08:22
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У Дніпрі вчора ввечері трапилася серйозна ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Набережна Заводська Mitsubishi врізався в залізобетонну опору

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

ДТП сталася на вулиці Набережна Заводська Новокодацького району міста Дніпро.

По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що водій легкового автомобіля «Mitsubishi Lancer» не впорався з керуванням та допустив зіткнення із залізобетонною опорою. З попереднім діагнозом ЗЧМТ чоловіка госпіталізовано до лікарні, – сказано у повідомленні.

Рятувальники також виконали комплекс дій, щоб запобігти пожежі на проїзній частині.

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