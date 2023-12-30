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В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого женщина попала под грузовик

Сегодня 16:36
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Сегодня в 14:29 на проспекте Богдана Хмельницкого произошло серьезное ДТП.

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого женщина попала под грузовик

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Под колеса грузовика Mercedes попала женщина.

На месте спасатели установили, что водитель грузового автомобиля «Mercedes-Benz Actros» совершил наезд на женщину.

Сотрудники ГСЧС получили пострадавшую и передали в руки врачей экстренной помощи.

Женщину госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.

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