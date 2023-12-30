В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого женщина попала под грузовик

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Под колеса грузовика Mercedes попала женщина.
На месте спасатели установили, что водитель грузового автомобиля «Mercedes-Benz Actros» совершил наезд на женщину.
Сотрудники ГСЧС получили пострадавшую и передали в руки врачей экстренной помощи.
Женщину госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.
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