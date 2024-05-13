Как подать заявление на перерасчет пенсий на портале ПФУ: инструкция 2024

В этом году автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров был проведен в апреле. Те, кому пенсию не пересчитали, но при этом у них есть 2 года дополнительного стажа должны подать заявление на перерасчет выплат самостоятельно. Сделать это можно не выходя из дома, воспользовавшись порталом Пенсионного фонда Украины.

Журналисты dnepr.info узнали, какой алгоритм действий при обращении на портал ПФУ.

Когда необходимо подавать заявление на перерасчет пенсии

В первую очередь, подавать заявление на перерасчет пенсии необходимо если пенсионер после назначения пенсии проработал еще 24 месяца и имеет дополнительные 2 года официального страхового стажа. Или если после предыдущего перерасчета прошло не менее двух лет и при этом пенсионер продолжает работает.

Подать такое заявление необходимо если пенсионер хочет выехать на постоянное место жительства заграницу, зарегистрировался или наоборот, закрыл ФОП, уволился с работы или устроился на работу.

Также следует подать заявление если у пенсионера есть дополнительные документы о стаже или заработке, которые не были учтены в ПФУ при начислении суммы пенсии.

Алгоритм действий

Сначала нужно авторизоваться в личном кабинете на портале ПФУ, сделать это можно с помощью электронной цифровой подписи. После – в левом боковом меню выбрать пункт «Щодо пенсійного забезпечення», затем нажать на «Заяву на перерахунок пенсії».

Далее пользователь должен выбрать вид перерасчета пенсии. Далее следует заполнить атрибуты заявления и добавить скан-копии документов. После – внимательно проверьте внесенные данные и нажмите «Відправити».

Какие документы нужны для перерасчета

Для перерасчета пенсии необходимо написать заявление – сделать это можно заполнив специальный бланк на портале ПФУ, следует предоставить и скан-копию паспорта гражданина Украины, такую же копию трудовой книжки или других документов, подтверждающих стаж пенсионера. Все эти документы нужно прикрепить к заявлению на портале ПФУ и отправить на обработку в учреждение.

Размер скан-копий документов не должен превыщать 1 МБ. Копии документов, которые содержат более одной страницы не обходимо прикреплять как один файл. Формат сканированных документов должны быть: pdf, jpg, png.

Как быстро примут решение

В ПФУ отмечают, что после обращения к ним пенсионера в течение 10 дней территориальный орган должен принять решение о перерасчете пенсии.

Узнать о результате перерасчета пенсии можно в личном кабинете на портале ПФУ в строке «Мої звернення».

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