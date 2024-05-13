Как подать заявление на перерасчет пенсий на портале ПФУ: инструкция 2024

Журналисты dnepr.info узнали, какой алгоритм действий при обращении на портал ПФУ.
В первую очередь, подавать заявление на перерасчет пенсии необходимо если пенсионер после назначения пенсии проработал еще 24 месяца и имеет дополнительные 2 года официального страхового стажа. Или если после предыдущего перерасчета прошло не менее двух лет и при этом пенсионер продолжает работает.
Подать такое заявление необходимо если пенсионер хочет выехать на постоянное место жительства заграницу, зарегистрировался или наоборот, закрыл ФОП, уволился с работы или устроился на работу.
Также следует подать заявление если у пенсионера есть дополнительные документы о стаже или заработке, которые не были учтены в ПФУ при начислении суммы пенсии.
Сначала нужно авторизоваться в личном кабинете на портале ПФУ, сделать это можно с помощью электронной цифровой подписи. После – в левом боковом меню выбрать пункт «Щодо пенсійного забезпечення», затем нажать на «Заяву на перерахунок пенсії».
Далее пользователь должен выбрать вид перерасчета пенсии. Далее следует заполнить атрибуты заявления и добавить скан-копии документов. После – внимательно проверьте внесенные данные и нажмите «Відправити».
Для перерасчета пенсии необходимо написать заявление – сделать это можно заполнив специальный бланк на портале ПФУ, следует предоставить и скан-копию паспорта гражданина Украины, такую же копию трудовой книжки или других документов, подтверждающих стаж пенсионера. Все эти документы нужно прикрепить к заявлению на портале ПФУ и отправить на обработку в учреждение.
Размер скан-копий документов не должен превыщать 1 МБ. Копии документов, которые содержат более одной страницы не обходимо прикреплять как один файл. Формат сканированных документов должны быть: pdf, jpg, png.
В ПФУ отмечают, что после обращения к ним пенсионера в течение 10 дней территориальный орган должен принять решение о перерасчете пенсии.
Узнать о результате перерасчета пенсии можно в личном кабинете на портале ПФУ в строке «Мої звернення».
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