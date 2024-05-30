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У Дніпрі є унікальне озеро з рожевою водою

Сьогодні 14:33
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В межах міста Дніпра є кілька озер. Знаходяться вони поруч із приватним сектором та багатоповерхівками. Одне з таких озер знаходиться в Амур-Нижньодніпровському районі. Називається воно Шпакове і витікає з іншого водоймища – озера Чередницького, що знаходиться на межі міста. На одному березі Шпакового розташований ліс та цвинтар, на іншому – приватний сектор.

Новости Днепра про У Дніпрі є унікальне озеро з рожевою водою

Журналісти dnepr.info дізналися історію цього озера.

Письменник Олесь Гончар називав дельту озера Шпакове Придніпровською Венецією. На озері можна зустріти ондатр, видр, жаб, качок і навіть чаплів, у самому озері водиться лящ, плотва, короп, окунь та карась.

Новости Днепра про У Дніпрі є унікальне озеро з рожевою водою

На озері раніше в теплу пору року можна зустріти відпочиваючих і цілий рік – рибалок.

Шпакове не дуже глибоке – всього 5 метрів і з кожним роком воно меліє. У 2012 році воно сильно висохло, що призвело до загибелі мешканців озера. З того часу в озері регулярно проводяться роботи з поглиблення дна.

Новости Днепра про У Дніпрі є унікальне озеро з рожевою водою

Але через те, що Шпакове таке мілке влітку в ньому добре прогрівається вода, а це у свою чергу призводить до того, що в спекотну літню погоду тут починають активно рости водорості.

Новости Днепра про У Дніпрі є унікальне озеро з рожевою водою

Через це вода в озері стає поганої якості і довкола стоїть неприємний запах. Також ці водорості надають воді озера незвичайний рожевий відтінок. Виглядає це дуже незвичайно, але купатися в такій воді неможливо.

Зараз озеро знову в рази поменшало, місцеві як можуть намагаються відновити його.

 

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