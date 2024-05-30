У Дніпрі є унікальне озеро з рожевою водою

Журналісти dnepr.info дізналися історію цього озера.
Письменник Олесь Гончар називав дельту озера Шпакове Придніпровською Венецією. На озері можна зустріти ондатр, видр, жаб, качок і навіть чаплів, у самому озері водиться лящ, плотва, короп, окунь та карась.
На озері раніше в теплу пору року можна зустріти відпочиваючих і цілий рік – рибалок.
Шпакове не дуже глибоке – всього 5 метрів і з кожним роком воно меліє. У 2012 році воно сильно висохло, що призвело до загибелі мешканців озера. З того часу в озері регулярно проводяться роботи з поглиблення дна.
Але через те, що Шпакове таке мілке влітку в ньому добре прогрівається вода, а це у свою чергу призводить до того, що в спекотну літню погоду тут починають активно рости водорості.
Через це вода в озері стає поганої якості і довкола стоїть неприємний запах. Також ці водорості надають воді озера незвичайний рожевий відтінок. Виглядає це дуже незвичайно, але купатися в такій воді неможливо.
Зараз озеро знову в рази поменшало, місцеві як можуть намагаються відновити його.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі в майбутньому можуть перевтілити проспект Науки.
У Дніпрі подовжать автобусний маршрут.
У Дніпрі оновлять підсвітку ЖК “Небосхил”, який розташований на Набережній…
Минулої доби в соціальних мережах розповсюдили відео, на яких чутно…