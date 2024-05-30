У Дніпрі подовжать один із автобусних маршрутів: як їхатиме

У Дніпрі подовжать автобусний маршрут.

З 1 червня 2024 року буде подовжено автобусний маршрут №109К, повідомляють в Департаменті транспорту та інфраструктури.

Відтепер автобуси курсуватимуть по усьому проспекту Науки до площі Соборної, де виконуватимуть посадку та висадку пасажирів на зупинках: “Лікарня ім. Мечникова”, “Парк ім. Шевченка”, “Історичний музей”.

До цього автобус курсував лише до вулиці Лазаряна.

Оновлений розклад автобуса №109К

Шлях прямування: ПЛОЩА СОБОРНА – парк ім. Шевченка – просп. Дмитра Яворницького – просп. Науки – пл. Космічна – шосе Запорізьке – вул. Аеропортівська – ВУЛИЦЯ АЕРОДРОМ

Автобус курсує у вранішні та вечірні години пік. Розклад у будні дні такий:

Розклад на вихідні можна дізнатися ТУТ.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: