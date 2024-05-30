У Дніпрі подовжать один із автобусних маршрутів: як їхатиме

З 1 червня 2024 року буде подовжено автобусний маршрут №109К, повідомляють в Департаменті транспорту та інфраструктури.
Відтепер автобуси курсуватимуть по усьому проспекту Науки до площі Соборної, де виконуватимуть посадку та висадку пасажирів на зупинках: “Лікарня ім. Мечникова”, “Парк ім. Шевченка”, “Історичний музей”.
До цього автобус курсував лише до вулиці Лазаряна.
Шлях прямування: ПЛОЩА СОБОРНА – парк ім. Шевченка – просп. Дмитра Яворницького – просп. Науки – пл. Космічна – шосе Запорізьке – вул. Аеропортівська – ВУЛИЦЯ АЕРОДРОМ
Автобус курсує у вранішні та вечірні години пік. Розклад у будні дні такий:
Розклад на вихідні можна дізнатися ТУТ.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі в майбутньому можуть перевтілити проспект Науки.
В межах міста Дніпра є кілька озер. Знаходяться вони поруч…
У Дніпрі оновлять підсвітку ЖК “Небосхил”, який розташований на Набережній…
Минулої доби в соціальних мережах розповсюдили відео, на яких чутно…