У Дніпрі показали, як може виглядати проспект Науки після ремонту

Урбаністи Дніпра показали, як можна перетворити верхню частину проспекту Науки (від парку Гагаріна до кільця) в комфортну міську вулицю. Зараз там пошкоджені тротуари, на яких паркуються водії. Однак це можна виправити.
Про це повідомили на у телеграм-каналі Urban Dnipro.
“Проспект має чудову перспективу для розвитку, бо тут на диво збереглося багато дорослих дерев, посередині проїзної частини широка зелена смуга, забудова малоповерхова, широкі тротуари. Зважаючи на дефіцит місць для відпочинку в Дніпрі, переосмислення вуличного простору може ефективно вирішити цю проблему”, – йдеться у повідомленні Urban Dnipro.
У спільноті запропонували таку концепцію:
Також показали, як проспект може виглядати в майбутньому:
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