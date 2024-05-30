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У Дніпрі показали, як може виглядати проспект Науки після ремонту

Сьогодні 15:04
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У Дніпрі в майбутньому можуть перевтілити проспект Науки.

Новости Днепра про У Дніпрі показали, як може виглядати проспект Науки після ремонту

Урбаністи Дніпра показали, як можна перетворити верхню частину проспекту Науки (від парку Гагаріна до кільця) в комфортну міську вулицю. Зараз там пошкоджені тротуари, на яких паркуються водії. Однак це можна виправити.

Про це повідомили на у телеграм-каналі Urban Dnipro.

“Проспект має чудову перспективу для розвитку, бо тут на диво збереглося багато дорослих дерев, посередині проїзної частини широка зелена смуга, забудова малоповерхова, широкі тротуари. Зважаючи на дефіцит місць для відпочинку в Дніпрі, переосмислення вуличного простору може ефективно вирішити цю проблему”, – йдеться у повідомленні Urban Dnipro.

У спільноті запропонували таку концепцію:

  • Ширина тротуарів з обох боків дозволяє влаштувати 2-сторонні велодоріжки;
  • У вузьких місцях велодоріжка перетворюється у велопішохідну зону (таких місць небагато);
  • Проїзна частина від велодоріжки з тротуаром відділяється суцільною смугою озеленення;
  • Сам тротуар мінімум 3 метри завширшки;
  • Простір між тротуаром і фасадами використовується для влаштування локальних місць відпочинку;
  • Хаотичне паркування та їзда тротуарами унеможливлюється.

Також показали, як проспект може виглядати в майбутньому:

 

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Новости Днепра про У Дніпрі показали, як може виглядати проспект Науки після ремонтуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі показали, як може виглядати проспект Науки після ремонтуРусский

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