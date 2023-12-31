На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Андрій Авдєєнко

Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.
Чоловік віддав своє життя 26 грудня 2023 року поблизу н.п. Хромове Донецької області.
Герой був мобілізований до лав ЗСУ з першого дня повномасштабного вторгнення.
Проходив службу на посаді водія кулеметного взводу стрілецького батальйону однієї з військових частин. Брав участь у бойових діях на Херсонщині та під Бахмутом. У нього залишилися дружина, син та донька, – сказано у повідомленні Кам’янської райдержадміністрації.
Автор:
Сьогодні ввечері на вулиці Чернишевського трапилося серйозне ДТП.
На Дніпропетровщині 18-річний хлопець побив та пограбував свого товариша.
Сьогодні на Дніпропетровщині знову було неспокійно.
У місті Кривий Ріг жінці повідомили про підозру у шахрайстві.