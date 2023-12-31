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На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Андрій Авдєєнко

Сьогодні 08:35
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На війні з агресором загинув солдат ЗСУ Авдєєнко Андрій Миколайович, уродженець міста Кам'янське.

Новости Днепра про На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Андрій Авдєєнко

Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.

Чоловік віддав своє життя 26 грудня 2023 року поблизу н.п. Хромове Донецької області.

Герой був мобілізований до лав ЗСУ з першого дня повномасштабного вторгнення.

Проходив службу на посаді водія кулеметного взводу стрілецького батальйону однієї з військових частин. Брав участь у бойових діях на Херсонщині та під Бахмутом. У нього залишилися дружина, син та донька, – сказано у повідомленні Кам’янської райдержадміністрації. 
Редакція висловлює щирі співчуття родині, близьким та побратимам загиблого.
 
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