На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Андрій Авдєєнко

На війні з агресором загинув солдат ЗСУ Авдєєнко Андрій Миколайович, уродженець міста Кам'янське.

Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.

Чоловік віддав своє життя 26 грудня 2023 року поблизу н.п. Хромове Донецької області.

Герой був мобілізований до лав ЗСУ з першого дня повномасштабного вторгнення.

Проходив службу на посаді водія кулеметного взводу стрілецького батальйону однієї з військових частин. Брав участь у бойових діях на Херсонщині та під Бахмутом. У нього залишилися дружина, син та донька, – сказано у повідомленні Кам’янської райдержадміністрації.

Редакція висловлює щирі співчуття родині, близьким та побратимам загиблого.

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