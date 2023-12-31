У Дніпрі рятувальники деблокували жінку з понівеченого внаслідок ДТП авто

Сьогодні вночі у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького сталася ДТП.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці рятувальники встановили, що водійка легкового автомобіля “Hyundai Elantra” не впоралася з керуванням, врізалася у стовп та заблокована всередині авто.

Працівники ДСНС деблокували травмовану жінку та передали її до лікарів. Постраждалу було ушпиталено.

Представники поліції розслідують усі обставини ДТП.

До робіт були залучені 9 співробітників ДСНС.

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