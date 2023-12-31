В Днепре спасатели деблокировали женщину из разбитого в результате ДТП авто

Сегодня ночью в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого произошло ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте спасатели установили, что водитель легкового автомобиля Hyundai Elantra не справилась с управлением, врезалась в столб и заблокирована внутри авто.

Работники ГСЧС деблокировали травмированную женщину и передали ее врачам. Пострадавшая была госпитализирована.

Представители полиции расследуют все обстоятельства ДТП.

К работам были привлечены 9 сотрудников ГСЧС.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: