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В Днепре спасатели деблокировали женщину из разбитого в результате ДТП авто

Сегодня 11:01
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Сегодня ночью в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого произошло ДТП.

Новости Днепра про В Днепре спасатели деблокировали женщину из разбитого в результате ДТП авто

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте спасатели установили, что водитель легкового автомобиля Hyundai Elantra не справилась с управлением, врезалась в столб и заблокирована внутри авто.

Работники ГСЧС деблокировали травмированную женщину и передали ее врачам. Пострадавшая была госпитализирована.

Представители полиции расследуют все обстоятельства ДТП.

К работам были привлечены 9 сотрудников ГСЧС.

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