В больнице скончался еще один пострадавший от массированной ракетной атаки по Днепру, — Лысак

К сожалению, возросло количество жертв после массированной ракетной атаки РФ, которая была совершена утром 29 декабря.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В больнице скончался еще один пострадавший от массированной ракетной атаки, которая произошла утром 29 декабря. Это 45-летний мужчина. Медики до последнего сражались за него. Но, к сожалению…, — пишет глава ОГА.

В сумме этот террористический акт унес жизни 7 человек.

В результате террористической атаки был поврежден торговый центр и родильный, 8 админзданий, по меньшей мере два десятка многоэтажек, автомобили, также полностью разрушен один частный дом.

В больницах остаются 18 пациентов, в том числе и полуторагодовалый мальчик. Большинство из них остаются в среднем состоянии, двое – тяжелые.

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