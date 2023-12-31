В Днепропетровской области нашли стаффордширского терьера, который от голода ел пакеты (ФОТО)

В городе Никополь Днепропетровской области обнаружили крайне истощенного пса.

Об этом сообщает волонтер Анастасия Князева на своей странице в Facebook.

Чей стаф? Хозяин срочно забери! Пес истощен, с голоду съел на мусорнике полиэтиленовые пакеты, забрать не успела, — пишет Анастасия в соцсети.

«Хороший мальчик» был замечен на остановке Северная Предконечная в Никополе.

Судя по всему, собачка сбежала от владельца, она имеет ухоженный вид и ошейник.

Сегодня мы также сообщали, что в Днепре женщину спасли из изуродованного авто.

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