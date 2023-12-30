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Викрав телефон та паспорт: на Дніпропетровщині 18-річний хлопець скоїв крадіжку

Сьогодні 19:49
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На Дніпропетровщині 18-річний хлопець побив та пограбував свого товариша.

Новости Днепра про Викрав телефон та паспорт: на Дніпропетровщині 18-річний хлопець скоїв крадіжку

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

Підозрюваний побив 16-річного підлітка, заволодів його майном та втік.

Пограбування сталося 27 грудня близько 19:10 у недобудові, розташованій у Покровській територіальній громаді Синельниківщини. Того ж дня правоохоронці затримали, підозрюваного у злочині хлопця. Ним виявився 18-річний місцевий мешканець, знайомий потерпілого, – сказано у повідомленні поліції.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж), ч. 3 ст. 357 (викрадення документів, або заволодіння їми шляхом шахрайства).

Сьогодні ми повідомляли про те, що у місті Покров чоловік обікрав карету швидкої допомоги.

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Новости Днепра про Викрав телефон та паспорт: на Дніпропетровщині 18-річний хлопець скоїв крадіжкуУкраїнська Новости Днепра про Викрав телефон та паспорт: на Дніпропетровщині 18-річний хлопець скоїв крадіжкуРусский

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