Викрав телефон та паспорт: на Дніпропетровщині 18-річний хлопець скоїв крадіжку

На Дніпропетровщині 18-річний хлопець побив та пограбував свого товариша.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

Підозрюваний побив 16-річного підлітка, заволодів його майном та втік.

Пограбування сталося 27 грудня близько 19:10 у недобудові, розташованій у Покровській територіальній громаді Синельниківщини. Того ж дня правоохоронці затримали, підозрюваного у злочині хлопця. Ним виявився 18-річний місцевий мешканець, знайомий потерпілого, – сказано у повідомленні поліції.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж), ч. 3 ст. 357 (викрадення документів, або заволодіння їми шляхом шахрайства).

Сьогодні ми повідомляли про те, що у місті Покров чоловік обікрав карету швидкої допомоги.

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