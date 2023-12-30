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  • Угнал телефон и паспорт: на Днепропетровщине 18-летний парень совершил кражу

Угнал телефон и паспорт: на Днепропетровщине 18-летний парень совершил кражу

Сегодня 19:49
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В Днепропетровской области 18-летний парень избил и ограбил своего товарища.

Новости Днепра про Угнал телефон и паспорт: на Днепропетровщине 18-летний парень совершил кражу

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Подозреваемый избил 16-летнего подростка, завладел его имуществом и скрылся.

Ограбление произошло 27 декабря около 19:10 в недостройке, расположенной в Покровской территориальной общине Синельниковщины. В тот же день правоохранители задержали подозреваемого в преступлении парня. Им оказался 18-летний местный житель, знакомый потерпевшему, — говорится в сообщении полиции.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж), ч. 3 ст. 357 (похищение документов или завладение ими путем мошенничества).

Сегодня мы сообщали, что в городе Покров мужчина обокрал карету скорой помощи.

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