Угнал телефон и паспорт: на Днепропетровщине 18-летний парень совершил кражу

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.
Подозреваемый избил 16-летнего подростка, завладел его имуществом и скрылся.
Ограбление произошло 27 декабря около 19:10 в недостройке, расположенной в Покровской территориальной общине Синельниковщины. В тот же день правоохранители задержали подозреваемого в преступлении парня. Им оказался 18-летний местный житель, знакомый потерпевшему, — говорится в сообщении полиции.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж), ч. 3 ст. 357 (похищение документов или завладение ими путем мошенничества).
Сегодня мы сообщали, что в городе Покров мужчина обокрал карету скорой помощи.
Читайте также:
Автор:
Сегодня на Днепропетровщине снова было неспокойно.
В городе Кривой Рог женщине сообщили о подозрении в мошенничестве.
Сегодня в 14:29 на проспекте Богдана Хмельницкого произошло серьезное ДТП.
В городе Покров Днепропетровской области полиция задержала серийного вора.
Сегодня на Днепропетровщине снова было неспокойно.
В городе Кривой Рог женщине сообщили о подозрении в мошенничестве.
Сегодня в 14:29 на проспекте Богдана Хмельницкого произошло серьезное ДТП.
В городе Покров Днепропетровской области полиция задержала серийного вора.
Сегодня в небе над Днепровским районом работало наше ПВО.
На Днепропетровщине задержали мужчину, который постоянно избивал пожилую сестру.
Мошенник обманул студентку из Днепра на 400 тыс гривен.
В Петропавловке полиция задержала автомобильного вора.
Ночь в Днепропетровской области прошла без взрывов, но нужно сохранять бдительность.
В городе Кривой Рог из храма похитили Библию.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!