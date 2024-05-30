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  • У Дніпрі підсвітка великого ЖК на Набережній буде підлаштовуватися під свята та дні тижня: захопливе відео

У Дніпрі підсвітка великого ЖК на Набережній буде підлаштовуватися під свята та дні тижня: захопливе відео

Сьогодні 14:17
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У Дніпрі оновлять підсвітку ЖК “Небосхил”, який розташований на Набережній у центрі міста.

Новости Днепра про У Дніпрі підсвітка великого ЖК на Набережній буде підлаштовуватися під свята та дні тижня: захопливе відео

За словами арт-директора фірми «Експолайт» Миколи Каблуки, раніше підсвітка ЖК “Небосхил” була агресивна та не вписувалася у природнє середовище. Зараз команда фахівців працює над її оновленням.

Про це Микола Каблука розповів на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що нове освітлення фасаду житлового комплексу буде змінюватися за сезонами, підлаштовуватися під різні святкові події та дні тижня. Також не буде перевантажувати загальну картину.

“Ми зараз робимо підсвітку Небосхилу, змінюючи керування на більш складне, з просунутим сервером, а також створюємо нові контенти, які будуть об’єднувати фасад з природнім оточенням, вони будуть неагресивними і не занадто домінантними. За рахунок складної системи налаштувань сценаріїв медійного освітлення фасад постійно “живе”, відповідаючи змінам сезонів, відтворює плавністю світлових ефектів рух річкових хвиль та підлаштовується під різноманітні святкові події”, – додав Микола Каблука.

Він показав захопливі відео та фото.

Новости Днепра про У Дніпрі підсвітка великого ЖК на Набережній буде підлаштовуватися під свята та дні тижня: захопливе відео

Новости Днепра про У Дніпрі підсвітка великого ЖК на Набережній буде підлаштовуватися під свята та дні тижня: захопливе відео

 

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Новости Днепра про У Дніпрі підсвітка великого ЖК на Набережній буде підлаштовуватися під свята та дні тижня: захопливе відеоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі підсвітка великого ЖК на Набережній буде підлаштовуватися під свята та дні тижня: захопливе відеоРусский

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