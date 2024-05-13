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В Днепре у ребенка обнаружили коклюш

Сегодня 20:46
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В Днепре и области зафиксировали три случая коклюша.

Новости Днепра про В Днепре у ребенка обнаружили коклюш

За неделю, с 3 по 9 мая, на Днепропетровщине обнаружили 3 случая коклюша среди детей до 17 лет – в Кривом Роге, Днепре и Першотравенске. Об этом идет речь на сайте Днепропетровского центра контроля и профилактики болезней.

Сейчас в Украине наблюдается рост заболеваемости коклюшем. В Минздраве призывают родителей вакцинировать своих детей, чтобы уберечь их от этой болезни.

Кашлюк – что известно заболевание и каковы его симптомы?

Кашлюк – крайне заразное заболевание дыхательных путей. Самый главный признак болезни – длительный сухой кашель.

В начале заболевания коклюш часто путают с обычной простудой, ведь ему присущи: слабый кашель, температура, насморк. Кашель у больных коклюшем детей может длиться до двух месяцев, а при тяжелом течении начинается апноэ – временная остановка дыхания.

Среди частых осложнений заболевания – пневмония, реже – судороги и поражения головного мозга.

Наиболее опасный коклюш для младенцев, а также детей младшего школьного возраста.

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