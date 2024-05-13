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  • В Днепре частично открыли лестницу пешеходного моста на Монастырский остров

В Днепре частично открыли лестницу пешеходного моста на Монастырский остров

Сегодня 20:08
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В Днепре наполовину завершили ремонт лестницы пешеходного моста на Монастырский остров.

Новости Днепра про В Днепре частично открыли лестницу пешеходного моста на Монастырский остров

В Днепре ремонтируют мост на Монастырский остров. Работы начали месяц назад и уже успели открыть одну часть лестницы с левой стороны.

Общая площадь лестницы — около 180 квадратных метров, говорится в публикации Департамента благоустройства и инфраструктуры в Днепре.

Следует отремонтировать еще две части лестницы, после чего начнут очищать и окрашивать металлические конструкции.

Деревянная лестница, построенная еще в 2007 году, каждый год нуждалась в замене, поэтому в этом году мы выбрали композитный материал для их ремонта, что продлит их эксплуатацию”, — говорится в сообщении.

Эту переправу уже открыли после ремонта.

Новости Днепра про В Днепре частично открыли лестницу пешеходного моста на Монастырский остров

Эту сторону еще предстоит отремонтировать.

Новости Днепра про В Днепре частично открыли лестницу пешеходного моста на Монастырский остров

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