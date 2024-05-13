Смерть мобилизованного в ТЦК Кривого Рога: по каким статьям расследует дело ГБР

В ДБР сообщили, по каким статьям рассматривают дело.

Государственное бюро расследований начало следствие по факту смерти мобилизованного в ТЦК Кривого Рога, которое произошло 5 мая, пишет Суспільне.

Детективы ДБР рассматривают дело по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения.

А полиция ведет расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Следователи проводят необходимые экспертные исследования.

Смерть мобилизованного в ТЦК Кривого Рога – что известно

О смерти мобилизованного стало известно 5 мая. Мужчина, который прибыл в ТЦК и должен был отправиться на учебу, внезапно умер. В Саксаганском территориальном центре комплектования и соцподдержки в Кривом Роге на следующий день сообщили, что смерть мужчины наступила из-за резкого ухудшения состояния здоровья, что сопровождалось признаками эпилептического приступа.

В то же время в прокуратуре после этого заявили, что смерть мужчины в Саксаганском ТЦК расследуют как превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Родственники погибшего утверждают, что у мужчины не было проблем со здоровьем. Мама мобилизованного видела сына за 15 минут до его смерти. Впоследствии родных пустили в морг, где они осмотрели тело умершего и нашли на нем синяки.

Сестра и мама подозревают, что их родственника могли избить и это стало причиной его смерти.

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