В Украине для серийных водителей-нарушителей ПДД придумают новые санкции

В Украине хотят установить ограничения для водителей, часто нарушающих ПДД.

Патрульная полиция хочет установить лимит для водителей по количеству возможных нарушений ПДД – до трех в год.

Об этом сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий во время круглого стола по случаю начала 1 этапа Всеукраинской недели безопасности дорожного движения.

Ограничение, прежде всего, касается систематических нарушителей, для которых придумают новые санкции на тот случай, если они превысят лимит.

По словам Белошицкого, некоторые водители имеют более 20 нарушений в год.

Это свидетельствует о том, что существующая сейчас ответственность не действует. Нужна более актуализированная и конкретизированная ответственность для такого вида нарушителей, – заявил Белошицкий.

Полиция уже инициировала обсуждение с участием общественности и профильных комитетов Верховной Рады, чтобы изменить правила ПДД,

Водители, более трех раз нарушившие ПДД, получат дополнительное наказание. Сейчас есть ответственность за повторность нарушений, например, когда водитель во второй раз нарушил скоростной режим.

Предлагается введение ответственности за нарушение ПДД трижды в течение года. Сейчас предполагается ответственность только за повторность нарушений. Этот вопрос нуждается в обсуждении, оценке и принятии решения со стороны законодательного органа власти. Правоохранительный и транспортный комитеты ВР поддерживают эту идею, – сказал Белошицкий.

Каким будет наказание пока неизвестно.

Нарушение ПДД — что известно

По данным патрульной полиции, большинство ДТП происходят из-за превышения скорости.

Больше всего ДТП с погибшими и травмированными зарегистрировано в Днепропетровской, Львовской и Киевской областях.

Более 30% ДТП происходит во вторник и пятницу и приходится на время с 17 до 19 часов.

Среди причин:

превышение скорости (42%);

нарушение правил маневрирования (20%);

нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов (8%);

несоблюдение дистанции (5%);

управление автомобилем в состоянии опьянения (около 5%).

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