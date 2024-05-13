Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Украине для серийных водителей-нарушителей ПДД придумают новые санкции

Сегодня 18:37
просмотров

В Украине хотят установить ограничения для водителей, часто нарушающих ПДД.

Новости Днепра про В Украине для серийных водителей-нарушителей ПДД придумают новые санкции

Патрульная полиция хочет установить лимит для водителей по количеству возможных нарушений ПДД – до трех в год.

Об этом сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий во время круглого стола по случаю начала 1 этапа Всеукраинской недели безопасности дорожного движения.

Ограничение, прежде всего, касается систематических нарушителей, для которых придумают новые санкции на тот случай, если они превысят лимит.

По словам Белошицкого, некоторые водители имеют более 20 нарушений в год.

Это свидетельствует о том, что существующая сейчас ответственность не действует. Нужна более актуализированная и конкретизированная ответственность для такого вида нарушителей, – заявил Белошицкий.

Полиция уже инициировала обсуждение с участием общественности и профильных комитетов Верховной Рады, чтобы изменить правила ПДД,

Водители, более трех раз нарушившие ПДД, получат дополнительное наказание. Сейчас есть ответственность за повторность нарушений, например, когда водитель во второй раз нарушил скоростной режим.

Предлагается введение ответственности за нарушение ПДД трижды в течение года. Сейчас предполагается ответственность только за повторность нарушений. Этот вопрос нуждается в обсуждении, оценке и принятии решения со стороны законодательного органа власти. Правоохранительный и транспортный комитеты ВР поддерживают эту идею, – сказал Белошицкий.

Каким будет наказание пока неизвестно.

Нарушение ПДД — что известно

По данным патрульной полиции, большинство ДТП происходят из-за превышения скорости.

Больше всего ДТП с погибшими и травмированными зарегистрировано в Днепропетровской, Львовской и Киевской областях.

Более 30% ДТП происходит во вторник и пятницу и приходится на время с 17 до 19 часов.

Среди причин:

  • превышение скорости (42%);
  • нарушение правил маневрирования (20%);
  • нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов (8%);
  • несоблюдение дистанции (5%);
  • управление автомобилем в состоянии опьянения (около 5%).

Читайте також:

Новости Днепра про В Украине для серийных водителей-нарушителей ПДД придумают новые санкцииУкраїнська Новости Днепра про В Украине для серийных водителей-нарушителей ПДД придумают новые санкцииРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре 6-летняя девочка каталась на самокате по проезжей части
    Новости Днепра
    Сегодня 15:44
    В Днепре 6-летняя девочка каталась на самокате по проезжей части

    Ребенка заметили патрульные.

    Жительница Днепра нашла у себя на огороде чужого дедушку, который потерялся
    Новости Днепра
    07.05.2024 17:43
    Жительница Днепра нашла у себя на огороде чужого дедушку, который потерялся

    Днепрянка увидела на своем огороде незнакомого пожилого мужчину, нуждавшегося в…

    Закрылась от патрульных в машине: в Днепре водитель перевозила крупную партию безакцизных сигарет
    Новости Днепра
    06.05.2024 17:57
    Закрылась от патрульных в машине: в Днепре водитель перевозила крупную партию безакцизных сигарет

    В Днепре патрульные остановили водительницу, перевозившую крупную партию безакцизных сигарет.

    Скутерист из Днепра в третий раз за год попался патрульным пьяным за рулем
    Новости Днепра
    02.05.2024 14:12
    Скутерист из Днепра в третий раз за год попался патрульным пьяным за рулем

    В Днепре мужчину третий раз за год останавливают патрульные за…

    Последние новости

    Смерть мобилизованного в ТЦК Кривого Рога: по каким статьям расследует дело ГБР
    Смерть мобилизованного в ТЦК Кривого Рога: по каким статьям расследует дело ГБР

    В ДБР сообщили, по каким статьям рассматривают дело.

    Сегодня 17:53
    3
    просмотров
    Как подать заявление на перерасчет пенсий на портале ПФУ: инструкция 2024
    Как подать заявление на перерасчет пенсий на портале ПФУ: инструкция 2024

    В этом году автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров был проведен в апреле. Те, кому пенсию не пересчитали, но при этом у них есть 2 года дополнительного стажа должны подать заявление на перерасчет выплат самостоятельно. Сделать это можно не выходя…

    Сегодня 17:26
    1
    просмотров
    В Днепре в сквере Усачева появится цветочный мурал: как будет выглядеть
    В Днепре в сквере Усачева появится цветочный мурал: как будет выглядеть

    В Днепре на улице Квитки Цисык в сквере Усачева появится еще один живописный мурал.

    Сегодня 17:02
    5
    просмотров
    Выстрелил из ружья в соседа: в Днепре 17-летнего юношу подозревают в покушении на убийство
    Выстрелил из ружья в соседа: в Днепре 17-летнего юношу подозревают в покушении на убийство

    В Днепре юноша выстрелил в своего соседа из ружья.

    Сегодня 16:38
    3
    просмотров
    В одном из районов Днепра не будет воды двое суток
    В одном из районов Днепра не будет воды двое суток

    В Днепре части потребителям АНД района выключат водоснабжение на двое суток.

    Сегодня 15:58
    4
    просмотров
    В Днепре 6-летняя девочка каталась на самокате по проезжей части
    В Днепре 6-летняя девочка каталась на самокате по проезжей части

    Ребенка заметили патрульные.

    Сегодня 15:44
    2
    просмотров
    Турист с Днепра сорвался с обледеневшего склона Говерлы
    Турист с Днепра сорвался с обледеневшего склона Говерлы

    Днепрянин скатился по обледеневшему склону горы Говерла.

    Сегодня 15:24
    100
    просмотров
    В Днепре расцвело тюльпановое дерево: как выглядит и где можно увидеть (ФОТО)
    В Днепре расцвело тюльпановое дерево: как выглядит и где можно увидеть (ФОТО)

    В Днепре расцвело экзотическое и уникальное для города тюльпановое дерево.

    Сегодня 15:01
    3
    просмотров
    Как раньше выглядел легендарный ресторан в гостинице «Днепропетровск»: как изменился интерьер сейчас (ФОТО)
    Как раньше выглядел легендарный ресторан в гостинице «Днепропетровск»: как изменился интерьер сейчас (ФОТО)

    Гостиница «Днепропетровск» долгое время считалась одним из символов города. Изображение здание печатались на открытках. На момент открытия в ней было все самое современное: от мебели до техники и мраморных полов и телефонов в номерах. Отдельно выделялся ресторан при гостинице. И…

    Сегодня 14:44
    8
    просмотров
    Хотели заложить взрывчатку в пачках чая в супермаркетах: СБУ предотвратила теракты в Киеве на 9 мая
    Хотели заложить взрывчатку в пачках чая в супермаркетах: СБУ предотвратила теракты в Киеве на 9 мая

    В Киеве задержаны молодые люди, которые планировали теракты на 9 мая.

    Сегодня 14:31
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх