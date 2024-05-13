В Днепре на 12 квартале на месте старой гостиницы может появиться новый торговый комплекс

В Днепре на 12 квартале запланировано строительство одноэтажного торгового комплекса.

На 12-м квартале, по адресу проспект Богдана Хмельницкого, 117, может появиться новый торговый комплекс. Сейчас на этом месте находится гостиница «Восток».

О возможном появлении торгового комплекса в местном Facebook-сообществе сообщила жительница этого района Татьяна Суворова.

Выглядит симпатично, как на Тополе. Посмотрим. Компенсация ушедшей из Инженерной рыночной торговли. Очевидно лучше, чем нынешнее убежище алкашей в районе бывшего ЖЭКа и гостиницы «Восток» — Богдана Хмельницкого 117, — комментирует новость Татьяна.

Информации о владельце торгового комплекса и сроках строительства/реконструкции почти нет, но на сайте с объявлениями OLX появилось предложение для будущих арендаторов.

Отмечается, что помещение, которое планируют сдавать в аренду, будет площадью 1063 кв. м. Будущий торговый комплекс разместится по адресу проспект Богдана Хмельницкого, 117. Это рядом с пешеходной частью улицы Инженерной, которую хотят реконструировать.

Будет сделано благоустройство – тротуарная плитка, детская площадка, скамейки. Торговый комплекс будет разделен на два модуля с пешеходной зоной. В помещение будет сделан ремонт напольная плитка, потолок армстронг, стены гипсокартон – под покраску. Все коммуникации. В каждом помещении планируется санузел. Также возле торгового комплекса будет сделана парковка для подъезда автомобилей. Предлагаемые площади от 30 кв. и более. Цена аренды будет зависеть от занимаемой площади от 500 грн. за кв. до 700 грн. за кв. Предлагаемая площадь от 200 и более кв. — стоимость оговаривается конкретно с собственником. В настоящее время на месте находится отель Восток, вместо него планируется строительство нового торгового комплекса, — говорится в объявлении.

Будет как-то так:

Напомним, ранее мы писали о том, что с улицы Инженерной переселят рынок.

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