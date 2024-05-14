Погода на 14 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Возможен небольшой дождь! Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 14 мая:
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Автор:
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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