Погода на 14 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

В этом году автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров был проведен в апреле. Те, кому пенсию не пересчитали, но при этом у них есть 2 года дополнительного стажа должны подать заявление на перерасчет выплат самостоятельно. Сделать это можно не выходя…

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