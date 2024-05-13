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В Днепровском районе во время пожара ожоги получила 76-летняя бабушка

Сегодня 19:23
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В Днепровском районе при пожаре пострадала пенсионерка.

Новости Днепра про В Днепровском районе во время пожара ожоги получила 76-летняя бабушка

Сегодня 13 мая в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на территории садового общества «Медик» поселка Зеленый Гай Сурско-Литовской сельской территориальной громады Днепровского района.

Приехав на место инцидента, спасатели увидели, что огнем охвачено одноэтажное сооружение на общей площади 40 кв.м. Через час пожар ликвидировали.

Ожоги получила 76-летняя пенсионерка, которая была рядом с местом пожара. Пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение.

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