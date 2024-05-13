В Днепровском районе во время пожара ожоги получила 76-летняя бабушка

Сегодня 13 мая в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на территории садового общества «Медик» поселка Зеленый Гай Сурско-Литовской сельской территориальной громады Днепровского района.
Приехав на место инцидента, спасатели увидели, что огнем охвачено одноэтажное сооружение на общей площади 40 кв.м. Через час пожар ликвидировали.
Ожоги получила 76-летняя пенсионерка, которая была рядом с местом пожара. Пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение.
Читайте також:
Автор:
В этом году автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров был…
В Днепре на улице Квитки Цисык в сквере Усачева появится…
В Днепре юноша выстрелил в своего соседа из ружья.
В Днепре части потребителям АНД района выключат водоснабжение на двое…
В Украине хотят установить ограничения для водителей, часто нарушающих ПДД.
В ДБР сообщили, по каким статьям рассматривают дело.
В этом году автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров был проведен в апреле. Те, кому пенсию не пересчитали, но при этом у них есть 2 года дополнительного стажа должны подать заявление на перерасчет выплат самостоятельно. Сделать это можно не выходя…
В Днепре на улице Квитки Цисык в сквере Усачева появится еще один живописный мурал.
В Днепре юноша выстрелил в своего соседа из ружья.
В Днепре части потребителям АНД района выключат водоснабжение на двое суток.
Ребенка заметили патрульные.
Днепрянин скатился по обледеневшему склону горы Говерла.
В Днепре расцвело экзотическое и уникальное для города тюльпановое дерево.
Гостиница «Днепропетровск» долгое время считалась одним из символов города. Изображение здание печатались на открытках. На момент открытия в ней было все самое современное: от мебели до техники и мраморных полов и телефонов в номерах. Отдельно выделялся ресторан при гостинице. И…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!