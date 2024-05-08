Підлітка, якого мешканець Дніпра найняв на будівництво, вбило бетонною плитою

За фактами грубого порушення законодавства про працю щодо неповнолітніх та порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини – прокурори Слобожанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт.
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