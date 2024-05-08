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  • Підлітка, якого мешканець Дніпра найняв на будівництво, вбило бетонною плитою

Підлітка, якого мешканець Дніпра найняв на будівництво, вбило бетонною плитою

Сьогодні 19:21
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Тепер чоловіка, який покликав дітей на будівництво, судитимуть.

Новости Днепра про Підлітка, якого мешканець Дніпра найняв на будівництво, вбило бетонною плитою

Трагедія, під час якої загинув неповнолітній хлопець, трапилася на одному із будівництв.
 
У Дніпропетровській обласній прокуратурі повідомили про підозру жителю Дніпра через загибель дитини на будівництві. Як з’ясували правоохоронці, чоловік незаконно винайняв трьох неповнолітніх хлопців. 
 
Діти виконували будівельні роботи з підвищеною небезпекою. Під час одного із робочих днів відбулося обвалення землі та падіння бетонної плити, яка придавила одного з підлітків. Дитина загинула на місці події.
 

За фактами грубого порушення законодавства про працю щодо неповнолітніх та порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини – прокурори Слобожанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт.

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Новости Днепра про Підлітка, якого мешканець Дніпра найняв на будівництво, вбило бетонною плитоюУкраїнська Новости Днепра про Підлітка, якого мешканець Дніпра найняв на будівництво, вбило бетонною плитоюРусский

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