Підлітка, якого мешканець Дніпра найняв на будівництво, вбило бетонною плитою

Тепер чоловіка, який покликав дітей на будівництво, судитимуть.

Трагедія, під час якої загинув неповнолітній хлопець, трапилася на одному із будівництв.

У Дніпропетровській обласній прокуратурі повідомили про підозру жителю Дніпра через загибель дитини на будівництві. Як з’ясували правоохоронці, чоловік незаконно винайняв трьох неповнолітніх хлопців.

Діти виконували будівельні роботи з підвищеною небезпекою. Під час одного із робочих днів відбулося обвалення землі та падіння бетонної плити, яка придавила одного з підлітків. Дитина загинула на місці події.

За фактами грубого порушення законодавства про працю щодо неповнолітніх та порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини – прокурори Слобожанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт.

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