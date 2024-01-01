Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре в одном из парков под открытым небом заработал каток: подробности

В Днепре в одном из парков под открытым небом заработал каток: подробности

Сегодня 08:30
просмотров

Каток работает каждый день с 10:00 до 21:00.

Новости Днепра про В Днепре в одном из парков под открытым небом заработал каток: подробности

С 28 декабря в Днепре в парке «Зеленый Гай» заработал зимний каток под открытым небом. Находится он возле детской площадки.

Об этом сообщает «Информатор».

Каток работает каждый день с 10:00 до 21:00, однако каждые два часа делается перерыв на 15-20 минут. Стоимость билета – 250 гривен для детей и взрослых (в цену входит аренда коньков, а кататься можно хоть весь день).

Новости Днепра про В Днепре в одном из парков под открытым небом заработал каток: подробности

Следует отметить, что дети до 7 лет могут кататься на коньках только в присутствии родителей.

Каток будет работать до конца января.

Новости Днепра про В Днепре в одном из парков под открытым небом заработал каток: подробности

Новости Днепра про В Днепре в одном из парков под открытым небом заработал каток: подробности

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре в одном из парков под открытым небом заработал каток: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре в одном из парков под открытым небом заработал каток: подробностиРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Когда жители Днепра будут праздновать Крещение, Татьяны и другие церковные праздники в январе: новые даты
Новости Днепра
Сегодня 17:57
Когда жители Днепра будут праздновать Крещение, Татьяны и другие церковные праздники в январе: новые даты

Церковники напомнили новые даты церковных праздников в январе.

Что ждет жителей Днепра в 2024 году: перечень нововведений
Новости Днепра
Сегодня 17:25
Что ждет жителей Днепра в 2024 году: перечень нововведений

В наступившем новом году украинцев ждет немало нововведений. Пенсионеров ждет…

Вблизи Днепра из реки Орель «выловили» автомобиль
Новости Днепра
Сегодня 17:10
Вблизи Днепра из реки Орель «выловили» автомобиль

В Днепровском районе в реке выловили автомобиль.

В Днепре слышали взрыв: что известно
Новости Днепра
Сегодня 17:00
В Днепре слышали взрыв: что известно

Тревога продолжается – будьте в безопасных местах!

Последние новости

Когда жители Днепра будут праздновать Крещение, Татьяны и другие церковные праздники в январе: новые даты
Когда жители Днепра будут праздновать Крещение, Татьяны и другие церковные праздники в январе: новые даты

Церковники напомнили новые даты церковных праздников в январе.

Сегодня 17:57
2
просмотров
В Днепровском районе во время тревоги сбили ракету Х-59
В Днепровском районе во время тревоги сбили ракету Х-59

В Днепре во время тревоги, которая длилась с 15:57 до 17:29, слышали взрыв.

Сегодня 17:46
6
просмотров
Что ждет жителей Днепра в 2024 году: перечень нововведений
Что ждет жителей Днепра в 2024 году: перечень нововведений

В наступившем новом году украинцев ждет немало нововведений. Пенсионеров ждет перерасчет и индексация пенсий, но чтобы уйти на заслуженный отдых нужно будет иметь больше трудового стажа, чем те, кто вышел на пенсию в 2023 году, также увеличится прожиточный минимум, а…

Сегодня 17:25
4
просмотров
На Днепропетровщине почти неделю разыскивают пропавшую без вести семью
На Днепропетровщине почти неделю разыскивают пропавшую без вести семью

Нужна ваша помощь!

Сегодня 17:18
4
просмотров
Вблизи Днепра из реки Орель «выловили» автомобиль
Вблизи Днепра из реки Орель «выловили» автомобиль

В Днепровском районе в реке выловили автомобиль.

Сегодня 17:10
4
просмотров
В Днепре слышали взрыв: что известно
В Днепре слышали взрыв: что известно

Тревога продолжается – будьте в безопасных местах!

Сегодня 17:00
6
просмотров
Как предлагают назвать Синельниково: Роднополь, Приднепровск или Любомир
Как предлагают назвать Синельниково: Роднополь, Приднепровск или Любомир

На Днепропетровщине продолжается дерусификация топонимов.

Сегодня 16:18
10
просмотров
На Днепропетровщине ВАЗ врезался в двухэтажный автобус, ехавший в Польшу
На Днепропетровщине ВАЗ врезался в двухэтажный автобус, ехавший в Польшу

В Каменском на Днепропетровщине ВАЗ "догнал" переполненный пассажирами автобус.

Сегодня 16:09
3
просмотров
В Днепре в яхт-клубе «Сич» из-за аномально теплой зимы вот-вот расцветет магнолия (ФОТО)
В Днепре в яхт-клубе «Сич» из-за аномально теплой зимы вот-вот расцветет магнолия (ФОТО)

Аномальное тепло "разбудило" растение.

Сегодня 15:15
8
просмотров
Во время ракетных обстрелов Днепра пострадал уникальный музей
Во время ракетных обстрелов Днепра пострадал уникальный музей

В Днепре от взрывной волны пострадал один из музеев.

Сегодня 15:15
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх