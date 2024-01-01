В Днепре в одном из парков под открытым небом заработал каток: подробности

С 28 декабря в Днепре в парке «Зеленый Гай» заработал зимний каток под открытым небом. Находится он возле детской площадки.
Об этом сообщает «Информатор».
Каток работает каждый день с 10:00 до 21:00, однако каждые два часа делается перерыв на 15-20 минут. Стоимость билета – 250 гривен для детей и взрослых (в цену входит аренда коньков, а кататься можно хоть весь день).
Следует отметить, что дети до 7 лет могут кататься на коньках только в присутствии родителей.
Каток будет работать до конца января.
Читайте также:
Автор:
Церковники напомнили новые даты церковных праздников в январе.
В наступившем новом году украинцев ждет немало нововведений. Пенсионеров ждет…
В Днепровском районе в реке выловили автомобиль.
Тревога продолжается – будьте в безопасных местах!
Церковники напомнили новые даты церковных праздников в январе.
В Днепре во время тревоги, которая длилась с 15:57 до 17:29, слышали взрыв.
В наступившем новом году украинцев ждет немало нововведений. Пенсионеров ждет перерасчет и индексация пенсий, но чтобы уйти на заслуженный отдых нужно будет иметь больше трудового стажа, чем те, кто вышел на пенсию в 2023 году, также увеличится прожиточный минимум, а…
Нужна ваша помощь!
В Днепровском районе в реке выловили автомобиль.
Тревога продолжается – будьте в безопасных местах!
На Днепропетровщине продолжается дерусификация топонимов.
В Каменском на Днепропетровщине ВАЗ "догнал" переполненный пассажирами автобус.
Аномальное тепло "разбудило" растение.
В Днепре от взрывной волны пострадал один из музеев.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!