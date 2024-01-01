В Днепре в одном из парков под открытым небом заработал каток: подробности

Каток работает каждый день с 10:00 до 21:00.

С 28 декабря в Днепре в парке «Зеленый Гай» заработал зимний каток под открытым небом. Находится он возле детской площадки.

Об этом сообщает «Информатор».

Каток работает каждый день с 10:00 до 21:00, однако каждые два часа делается перерыв на 15-20 минут. Стоимость билета – 250 гривен для детей и взрослых (в цену входит аренда коньков, а кататься можно хоть весь день).

Следует отметить, что дети до 7 лет могут кататься на коньках только в присутствии родителей.

Каток будет работать до конца января.

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