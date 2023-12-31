В Днепре на перекрестке Святослава Храброго и Моссаковского столкнулись Audi и Renault

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Ситуационный центр Днепра.
Водитель Audi двигался по главной дороге со стороны проспекта Гагарина по улице Академика Олега Петрова по Святославу Храброму в направлении Сечевых Стрельцов.
С Мосаковского в это время ехал автомобиль Renault. Машины столкнулись в момент, когда Renault выехал на главную дорогу.
По предварительной информации, травмы получили оба водителя.
Обстоятельства происшествия будет выяснять полиция.
Сегодня мы сообщали о ДТП по проспекту Богдана Хмельницкого.
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Козенко Антон
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