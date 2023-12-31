В Днепре на перекрестке Святослава Храброго и Моссаковского столкнулись Audi и Renault

В Днепре на перекрестке улиц Святослава Храброго и Владимира Мосаковского произошло ДТП.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Ситуационный центр Днепра.

Водитель Audi двигался по главной дороге со стороны проспекта Гагарина по улице Академика Олега Петрова по Святославу Храброму в направлении Сечевых Стрельцов.

С Мосаковского в это время ехал автомобиль Renault. Машины столкнулись в момент, когда Renault выехал на главную дорогу.

По предварительной информации, травмы получили оба водителя.

Обстоятельства происшествия будет выяснять полиция.

Сегодня мы сообщали о ДТП по проспекту Богдана Хмельницкого.

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