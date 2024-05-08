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В Днепре создали огромную карту из маков

Сегодня 17:44
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В Днепре все желающие вместе с детьми создали карту Украины из 805 маков.

Департаментом молодежной политики и национально-патриотического воспитания Днепровского городского совета было проведено мероприятие ко Дню памяти и примирения. В этот день вспоминают тех героев, которые погибли во время Второй мировой войны, и чтят их память.

Над созданной картой – надпись “805 маков памяти. 805 дней непокоренности», а возле нее поставили чемоданы с названиями городов, уничтоженных в результате российского террора после начала полномасштабного вторжения.

«В этом году этот день имеет особое значение для Украины. Уже 805 дней наша страна противоборствует русской агрессии. Важно, чтобы он стал не только днем скорби, но и днем единения и стойкости», – пишет Днепр Оперативный.

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