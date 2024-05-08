У Дніпрі створили величезну карту з маків

У Дніпрі всі бажаючі разом з дітьми створили карту України з 805 маків.

Департаментом молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради було проведено захід до Дня пам’яті та примирення. У цей день згадують тих героїв, які загинули під час Другої світової війни, та вшановують їхню пам’ять.

Над створеною картою – напис “805 маків пам’яті. 805 днів нескореності”, а біля неї поставили валізи з назвами міст, які були знищені внаслідок російського терору після початку повномасштабного вторгнення.

“У цьому році цей день має особливе значення для України. Вже 805 днів наша країна протистоїть російській агресії. Важливо, щоб він став не лише днем скорботи, але й днем єднання та стійкості”, — пише Дніпро Оперативний.

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