У Дніпрі на маршрути вийдуть трамваї з Німеччини: як вони виглядають

У Дніпро доставили перші 7 трамваїв з Лейпцигу.

Раніше ми писали про те, що до Дніпра прямують трамваї марки Татра-4М з Німеччини за “символічну” ціну – 1200 євро за одиницю.

По вулицях Дніпра вже давно їздять близько 100 трамваїв такого ж типу, що були привезені з Магдебургу, Лейпцігу та Дрездену, а загальний парк становить 254 пасажирські вагони. Всього КП «Дніпровський електротранспорт» закупило у транспортної компанії німецького Лейпцига Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH 26 не нових, але відремонтованих трамваїв, доставка яких очікується протягом всього 2024 року.

Телеграм-канал Дніпро Оперативний опублікував відео з їх “розпаковкою”.

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