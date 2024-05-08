Подростка, которого житель Днепра нанял на строительство, убило бетонной плитой

Трагедия, во время которой погиб несовершеннолетний парень, произошла на одной из строек.
В Днепропетровской областной прокуратуре сообщили о подозрении жителю Днепра из-за гибели ребенка на строительстве. Как выяснили правоохранители, мужчина незаконно нанял трех несовершеннолетних парней.
Дети выполняли строительные работы с повышенной опасностью. В один из рабочих дней произошло обрушение земли и падение бетонной плиты, которая придавила одного из подростков. Ребенок от полученых травм погиб на месте.
По фактам грубого нарушения законодательства о труде относительно несовершеннолетних и нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшей гибель человека – прокуроры Слобожанской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт.
Читайте также:
Автор:
В центре Днепра снова заметили петуха ростом с человека.
Жительница Днепра пожаловалась на цветочный киоск, продавцы которого "втюхали" ее…
В Днепре есть несколько неофициальных рынков. Все они очень популярны…
В Днепре экс-бухгалтера одного из предприятий подозревают в присвоении средств.
В центре Днепра снова заметили петуха ростом с человека.
Жительница Днепра пожаловалась на цветочный киоск, продавцы которого "втюхали" ее сыну пион по высокой цене.
В Днепре все желающие вместе с детьми создали карту Украины из 805 маков.
В Днепре есть несколько неофициальных рынков. Все они очень популярны среди жителей тех районов и жилмассивов, где они расположены. Но часто такие рынки выглядят весьма непрезентабельно и с годами становятся все меньше в размерах – их вытесняют большие супермаркеты и…
В Днепре экс-бухгалтера одного из предприятий подозревают в присвоении средств.
В Днепре сократят количество транспорта на маршрутах.
Поздравляем спортсменок!
Перевозчиков в Днепропетровской области проверили налоговики.
Новомосковское районное управление Госпродпотребслужбы сообщило о новой вспышке бешенства и ввело карантин.
В Днепропетровской области запустили вторую нитку магистрального водопровода "Ингулец - Южное водохранилище".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!