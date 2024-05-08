Подростка, которого житель Днепра нанял на строительство, убило бетонной плитой

Теперь мужчину, который нанял детей на строительство, будут судить.

Трагедия, во время которой погиб несовершеннолетний парень, произошла на одной из строек.

В Днепропетровской областной прокуратуре сообщили о подозрении жителю Днепра из-за гибели ребенка на строительстве. Как выяснили правоохранители, мужчина незаконно нанял трех несовершеннолетних парней.

Дети выполняли строительные работы с повышенной опасностью. В один из рабочих дней произошло обрушение земли и падение бетонной плиты, которая придавила одного из подростков. Ребенок от полученых травм погиб на месте.

По фактам грубого нарушения законодательства о труде относительно несовершеннолетних и нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшей гибель человека – прокуроры Слобожанской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт.