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  • Подростка, которого житель Днепра нанял на строительство, убило бетонной плитой

Подростка, которого житель Днепра нанял на строительство, убило бетонной плитой

Сегодня 19:21
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Теперь мужчину, который нанял детей на строительство, будут судить.

Новости Днепра про Подростка, которого житель Днепра нанял на строительство, убило бетонной плитой

Трагедия, во время которой погиб несовершеннолетний парень, произошла на одной из строек.

В Днепропетровской областной прокуратуре сообщили о подозрении жителю Днепра из-за гибели ребенка на строительстве. Как выяснили правоохранители, мужчина незаконно нанял трех несовершеннолетних парней.

Дети выполняли строительные работы с повышенной опасностью. В один из рабочих дней произошло обрушение земли и падение бетонной плиты, которая придавила одного из подростков. Ребенок от полученых травм погиб на месте.

По фактам грубого нарушения законодательства о труде относительно несовершеннолетних и нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшей гибель человека – прокуроры Слобожанской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт.

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