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У Дніпрі на перехресті Святослава Хороброго та Моссаковського зіткнулись Audi та Renault

Сьогодні 15:59
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У Дніпрі на перехресті вулиць Святослава Хороброго та Володимира Моссаковського сталася ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі на перехресті Святослава Хороброго та Моссаковського зіткнулись Audi та Renault

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на Ситуаційний центр Дніпра.

Водій Audi рухався головною дорогою зі сторони проспекту Гагаріна по вулиці Академіка Олега Петрова по Святослава Хороброго в напрямку Січових Стрільців.

З Моссаковського у цей час їхав автомобіль Renault. Машини зіткнулися у момент, коли Renault виїхав на головну дорогу.

За попередньою інформацією, травми отримали обидва водії. 

Обставини події з’ясовуватиме поліція. 

Сьогодні ми повідомляли про ДТП на проспекті Богдана Хмельницького. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на перехресті Святослава Хороброго та Моссаковського зіткнулись Audi та RenaultУкраїнська

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