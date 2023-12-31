У Дніпрі на перехресті Святослава Хороброго та Моссаковського зіткнулись Audi та Renault

У Дніпрі на перехресті вулиць Святослава Хороброго та Володимира Моссаковського сталася ДТП.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на Ситуаційний центр Дніпра.

Водій Audi рухався головною дорогою зі сторони проспекту Гагаріна по вулиці Академіка Олега Петрова по Святослава Хороброго в напрямку Січових Стрільців.

З Моссаковського у цей час їхав автомобіль Renault. Машини зіткнулися у момент, коли Renault виїхав на головну дорогу.

За попередньою інформацією, травми отримали обидва водії.

Обставини події з’ясовуватиме поліція.

Сьогодні ми повідомляли про ДТП на проспекті Богдана Хмельницького.

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