У Дніпрі на перехресті Святослава Хороброго та Моссаковського зіткнулись Audi та Renault

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на Ситуаційний центр Дніпра.
Водій Audi рухався головною дорогою зі сторони проспекту Гагаріна по вулиці Академіка Олега Петрова по Святослава Хороброго в напрямку Січових Стрільців.
З Моссаковського у цей час їхав автомобіль Renault. Машини зіткнулися у момент, коли Renault виїхав на головну дорогу.
За попередньою інформацією, травми отримали обидва водії.
Обставини події з’ясовуватиме поліція.
Сьогодні ми повідомляли про ДТП на проспекті Богдана Хмельницького.
Читайте також:
Козенко Антон
Автор:
Сьогодні ворог обстрілював Нікополь.
Учора, о 21:13 на вулиці Набережній села Сурсько-Клевцеве Дніпровського району…
У місті Нікополь Дніпропетровської області знайшли вкрай виснаженого пса.
Сьогодні вночі у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького сталася ДТП.