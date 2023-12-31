Враг обстреливал Никополь, три человека пострадали, — Лысак

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Враг продолжил террор Никопольщины. В районном центре трое пострадавших. Ранены двое мужчин и женщина, — заявил глава ОВА.
В районном центре повреждена аптека, офисное здание, две легковушки и микроавтобус.
Детали инцидента власти предоставит впоследствии.
Сегодня, 31 декабря, в Днепропетровской области уже трижды объявляли воздушную тревогу.
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