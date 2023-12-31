Ворог обстрілював Нікополь, троє людей постраждали, – Лисак

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ворог продовжив терор Нікопольщини. У районному центрі троє постраждалих. Поранені два чоловіки і жінка, – заявив очільник ОВА.
У районному центрі пошкоджена аптека, офісна будівля, два легковики та мікроавтобус.
Деталі інциденту влада надасть згодом.
Сьогодні, 31 грудня, на Дніпропетровщині вже тричі оголошували повітряну тривогу.
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