Ворог обстрілював Нікополь, троє людей постраждали, – Лисак

Сьогодні ворог обстрілював Нікополь.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог продовжив терор Нікопольщини. У районному центрі троє постраждалих. Поранені два чоловіки і жінка, – заявив очільник ОВА.

У районному центрі пошкоджена аптека, офісна будівля, два легковики та мікроавтобус.

Деталі інциденту влада надасть згодом.

Сьогодні, 31 грудня, на Дніпропетровщині вже тричі оголошували повітряну тривогу.

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