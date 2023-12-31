На войне погиб Герой из Днепропетровщины Андрей Авдеенко

Об этом сообщает Каменская районная государственная администрация.
Мужчина отдал свою жизнь 26 декабря 2023 вблизи н.п. Хромово Донецкой области.
Герой был мобилизован в ряды ВСУ с первого дня полномасштабного вторжения.
Проходил службу в должности водителя пулеметного взвода стрелкового батальона одной из воинских частей. Участвовал в боевых действиях в Херсонской области и под Бахмутом. У него остались жена, сын и дочь, — говорится в сообщении Каменской райгосадминистрации.
Редакция выражает искренние соболезнования семье, близким и собратьям погибшего.
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