На войне погиб Герой из Днепропетровщины Андрей Авдеенко

На войне с агрессором погиб солдат ВСУ Авдеенко Андрей Николаевич, уроженец города Каменское.

Об этом сообщает Каменская районная государственная администрация.

Мужчина отдал свою жизнь 26 декабря 2023 вблизи н.п. Хромово Донецкой области.

Герой был мобилизован в ряды ВСУ с первого дня полномасштабного вторжения.

Проходил службу в должности водителя пулеметного взвода стрелкового батальона одной из воинских частей. Участвовал в боевых действиях в Херсонской области и под Бахмутом. У него остались жена, сын и дочь, — говорится в сообщении Каменской райгосадминистрации.