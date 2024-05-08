Людей в центре Днепра снова развлекал таинственный мужчина с головой петуха (ВИДЕО)

В центре Днепра снова заметили петуха ростом с человека.

Жители Днепра снова видели на улицах города мужчину с головой петуха.

Раньше таинственный незнакомец ходил у парка Шевченко, но сегодня выбрал для прогулки центральные улицы. Петуха ростом с человека видели на ул. Короленко и проспекте Яворницкого.

Очевидцы, которым удалось запечатлеть странного мужчину, шутят, что так эпатировать публику могут «только влиятельные и богатые люди». Впрочем, до сих пор точно неизвестно, кто прячется за маской петуха и для чего незнакомец делает этот перфоманс.

Мужчина ничего экстраординарного не делал, а просто гулял по улице, удивляя прохожих своим «луком». Кто-то бросал на него заинтересованные взгляды, а кто-то обходил стороной, ведь предсказать дальнейшие шаги незнакомца трудно, поэтому люди не рисковали приближаться к нему.

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