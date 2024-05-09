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Погода на 9 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 9 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков! Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 9 мая: 

  • Распустились березовые почки — пора сеять овес.
  • Много росы в этот день — к хорошему урожаю огурцов.
  • Если калина еще не зацвела — не стоит сеять поздние яровые.

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