Погода на 9 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков! Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 9 мая:
Читайте также:
Автор:
Важное предупреждение!
Хорошего дня, друзья!
Сегодня во всем мире празднуется Международный день планетариев. Дата празднования…
В Украине ожидаются грозы!
В пригороде Днепра будет курсировать бесплатный автобус.
В Днепре необходима помощь в поисках ребенка.
В Днепре скончалась доцент медицинского университета.
В Днепре разоблачили женщину, которая брала деньги за аренду и обрывала связь с арендатором.
Теперь мужчину, который нанял детей на строительство, будут судить.
В центре Днепра снова заметили петуха ростом с человека.
Жительница Днепра пожаловалась на цветочный киоск, продавцы которого "втюхали" ее сыну пион по высокой цене.
В Днепре все желающие вместе с детьми создали карту Украины из 805 маков.
В Днепре есть несколько неофициальных рынков. Все они очень популярны среди жителей тех районов и жилмассивов, где они расположены. Но часто такие рынки выглядят весьма непрезентабельно и с годами становятся все меньше в размерах – их вытесняют большие супермаркеты и…
В Днепре экс-бухгалтера одного из предприятий подозревают в присвоении средств.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!