Погода на 9 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков! Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Сегодня во всем мире празднуется Международный день планетариев. Дата празднования…

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