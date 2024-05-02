Погода на 2 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб увечері знову очиститися. Без опадів! Вранці температура повітря +13°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +23°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народные приметы на 2 мая:
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