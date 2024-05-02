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Погода на 2 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 2 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб увечері знову очиститися. Без опадів! Вранці температура повітря +13°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +23°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду. 

Народные приметы на 2 мая: 

  • День хмурый и дождливый – июнь будет солнечным.
  • По небу быстро бегут облака – к засушливым дням.
  • Безветренный закат золотистого цвета – в ближайшие дни погода будет хорошей.
  • Теплая погода – в конце месяца будет холодно.
  • Если к этому дню береза распустилась раньше ольхи или клена, то лето будет засушливым.

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Новости Днепра про Погода на 2 мая: в Днепре будет облачно с прояснениямиУкраїнська Новости Днепра про Погода на 2 мая: в Днепре будет облачно с прояснениямиРусский

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