Погода на 2 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями

Уже через несколько дней наступит Пасха, многие захотят пойти в церковь и освятить продукты к праздничному столу. Для некоторых, возможно, это будет первое посещение храма в этот праздник и не все знают, что нужно класть в пасхальную корзину.

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