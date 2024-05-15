Погода на 15 мая: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +10°. До обеда столбики термометра будут показываться до +15°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 15 мая:
Читайте также:
Автор:
В Украине идет долгожданное потепление.
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
В Днепре и области произошел частичный блекаут.
В Днепре вблизи Мост-Сити сбили человека.
Дома жительницу Днепра, которая приобрела десяток яиц в супермаркете возле дома, ждал неприятный сюрприз.
В Украине идет долгожданное потепление.
В Днепре женщина травмировалась при взрыве газового баллона.
В Криворожском районе во время пожара погиб мужчина.
Спортсменка из Каменского в Днепропетровской области Татьяна Афанасьева примет участие в эстафете Олимпийского огня во Франции.
В Днепре на левом берегу сохранилась старая голубятня.
Как отметили в НСЗУ, медицинские учреждения, на которые часто поступают жалобы находятся под особым надзором службы здоровья. Таких больниц на Днепропетровщине насчитывается 42. В НСЗУ призвали жителей Днепра и области не молчать, если их права были нарушены в медучреждении. Журналисты…
В Днепропетровской области сейчас можно найти достойную работу. Работодатели ищут квалифицированных работников, которые будут получать высокую заработную плату.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!