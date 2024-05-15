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Погода на 15 мая: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 15 мая: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +10°. До обеда столбики термометра будут показываться до +15°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 15 мая: 

  • Звезды 15 мая спрятались — будет дождь.
  • Какая погода с утра, таким и лето будет.
  • Рябина зацвела — к щедрому урожаю яблок.

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