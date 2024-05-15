Погода на 15 мая: в Днепре будет облачно

Как отметили в НСЗУ, медицинские учреждения, на которые часто поступают жалобы находятся под особым надзором службы здоровья. Таких больниц на Днепропетровщине насчитывается 42. В НСЗУ призвали жителей Днепра и области не молчать, если их права были нарушены в медучреждении. Журналисты…

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