Синоптики рассказали, когда в Днепр и область вернется летнее тепло

После аномально жаркого апреля начало мая оказалось неожиданно холодным. Метеорологи несколько раз фиксировали заморозки на почве, а температура воздуха уже неделю не поднималась выше +20 градусов тепла. Впрочем, ситуация скоро изменится.
С 16 мая в Украину должно вернуться долгожданное тепло, по крайней мере, такие прогнозы дает синоптикиня Наталья Диденко. Постепенно повышаться температура воздуха начнет уже в эту среду, 15 мая.
К концу недели столбики термометров поднимутся до +18…+23 градусов.
В среду дожди, возможно, с грозами, пройдут на юге Украины (кроме Одещины), в восточных областях, местами в центре и в Карпатах. На остальной территории – без осадков. В Днепре 15 мая без существенных осадков. Ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов.
В дальнейшем будет становиться только теплее.
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