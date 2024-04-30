У Дніпрі один із музеїв підтоплює каналізацією

"Музей Дитинства" у Дніпрі підтоплює нечистотами.

“Музей Дитинства”, що розташований у приміщенні “Будинку інженерів Брянського заводу” на проспекті Нігояна, 50 стикнувся з проблемою. За словами директора музею Михайла Прудникова, декілька кімнат залило нечистотами.

Річ у тому, що частина кімнат розташовані у підвальному приміщенні, через це їх періодично підтоплює каналізаційними стоками. Нечистоти просочуються через стіну і заливають музей.

Починаючи з лютого 2024 року музей періодично підтоплює каналізаційними стоками, які просочуються через стіну, – написав Михайло Прудников у себе на Facebook-сторінці.

Михайло каже, що калюжа з нечистотами то зменшується, то знову збільшується.

Експозиційні кораблики плавають в приміщенні, яке підтопило найбільше.

Музейникам доводиться вичерпувати воду, якою затопило одну із кімнат.

Читайте також:

Українська

Автор: