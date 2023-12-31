Передноворічне чудо: на Перемозі через аномальне теплу погоду розпускаються “котики”

У Дніпрі на Перемозі напередодні Нового року розпускаються "котики".

Це дуже незвичне явище для середини зими. Зазвичай верба починає цвісти наприкінці березня, або з середини квітня. Цвітіння триває до середини травня.

Під час дозрівання квітки розкриваються, а на кінці тичинок можна буде побачити жовтий пилок.

Високі температури та підвищена вологість розбудили вербу.

За прогнозами синоптиків, нас чекає аномально теплий січень. У деяких південних областях температура підійметься навіть до +12.

Якщо у вас на ділянці зацвіла верба, треба вдобрити землю калійною сумішшю, щоб рослина не загинула у мороз.

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