Передноворічне чудо: на Перемозі через аномальне теплу погоду розпускаються “котики”

Це дуже незвичне явище для середини зими. Зазвичай верба починає цвісти наприкінці березня, або з середини квітня. Цвітіння триває до середини травня.
Під час дозрівання квітки розкриваються, а на кінці тичинок можна буде побачити жовтий пилок.
Високі температури та підвищена вологість розбудили вербу.
За прогнозами синоптиків, нас чекає аномально теплий січень. У деяких південних областях температура підійметься навіть до +12.
Якщо у вас на ділянці зацвіла верба, треба вдобрити землю калійною сумішшю, щоб рослина не загинула у мороз.
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