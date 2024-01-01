У новорічну ніч росіяни атакували Дніпро безпілотниками: є влучання

У новорічну ніч росіяни скерували на Дніпропетровщину безпілотники.

5 шахедів наші захисники знищили – у Дніпровському, Синельниківському, Новомосковському та Кам’янському районах.

На жаль, є влучання. У Дніпрі ворожий БпЛА поцілив по одному з підприємств. Там сталося займання. Протягом години пожежники загасили його.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

У П’ятихатській громаді Кам’янського району безпілотник окупантів зачепився за лінію електропередач – через це 1500 родин залишалися без світла. Фахівці оперативно заживили оселі.

Також ворог атакував Нікопольщину артилерією – випустив по районному центру понад десяток снарядів. Пошкоджені гімназія та 13 приватних будинків. Побиті 2 гаражі, газогони і електромережі.

На щастя, усюди без жертв та постраждалих.

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