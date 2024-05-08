На Дніпропетровщині балка заросла отруйними квітами (ФОТО)

На Дніпропетровщині, на північ від Кривого Рогу, балка заросла квітами, які мають отруйні властивості. Це – анемона.
Фото опублікував Анатолій Сальник у ФБ-спільноті “Природа Криворіжжя”.
Зазначимо, анемона — рід рослин родини жовтецевих, який містить понад 60 видів, які поширені майже космополітично, особливо в помірному кліматі північної півкулі. Наукова назва роду походить від грец. anemos, що в перекладі означає «вітер». Цим підмічено зв’язок періоду весняних вітрів з цвітінням певних видів роду.
Більшість видів анемон у свіжому вигляді мають отруйні властивості. Рослини містять у собі анемонол, при розпаді якого утворюється анемонин. Останній мав болезаспокійливі та антиспазматичні властивості.
Всі види анемон — декоративні рослини, їх успішно можна використовувати для прикраси парків, садів, скверів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині помітили рідкісного птаха.
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