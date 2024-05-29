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  • У Кривому Розі син розрив могилу батька, бо той йому наснився і попросив принести парфуми

У Кривому Розі син розрив могилу батька, бо той йому наснився і попросив принести парфуми

Сьогодні 11:05
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині стався дивний інцидент.

Новости Днепра про У Кривому Розі син розрив могилу батька, бо той йому наснився і попросив принести парфуми

Днями на Західному цвинтарі у Кривому Розі хтось розрив одну зі свіжих могил. Спочатку криворіжці припустили, що це зробили вандали, але згодом з’ясувалося, що місце поховання понівечив син померлого, пишуть місцеві ЗМІ.

Містянин стверджує, що йому приснився покійний родич, який просив принести парфум. Тоді він і розкопав могилу батька, щоб виконати його бажання. Домовину назад не закопував, адже вважав, що на тата тисне земля.

Новости Днепра про У Кривому Розі син розрив могилу батька, бо той йому наснився і попросив принести парфуми

Криворіжці неабияк здивовані вчинком містянина, але не засуджують його, зазначаючи, що втрата батька повпливала на психологічний стан чоловіка. Нібито принісши померлому родичу парфуми, він відчув себе краще, адже виконав прохання найріднішої людини. 

Новости Днепра про У Кривому Розі син розрив могилу батька, бо той йому наснився і попросив принести парфуми

Водночас криворіжці зауважують, що чоловік міг би подарувати парфуми комусь зі знайомих.

У таких випадках потрібно просто комусь віддати, або якщо хтось помер – покрасти в домовину, і цей покійник передасть батькові парфуми. Але не розкопувати могилу, – коментують випадок містяни. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі син розрив могилу батька, бо той йому наснився і попросив принести парфумиУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі син розрив могилу батька, бо той йому наснився і попросив принести парфумиРусский

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